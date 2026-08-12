Funcionarios y exfuncionarios son aprehendidos por presunta falsificación para obtener permisos de armas

Seis personas, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares, fueron aprehendidas durante el operativo Tamiz, desarrollado por las autoridades por la presunta comisión de delitos de corrupción de servidores públicos y contra la fe pública.
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¿Por qué fueron aprehendidas estas seis personas?
De acuerdo con los elementos preliminares de la investigación, las personas estarían vinculadas a un esquema en el que presuntamente se utilizaba documentación falsa para tramitar permisos relacionados con armas de fuego.
Entre los aprehendidos se encuentran funcionarios, exfuncionarios y particulares, por lo que las autoridades investigan la posible participación de cada uno en los hechos.
El operativo Tamiz forma parte de las diligencias adelantadas para esclarecer las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.
La investigación continuará para establecer cómo se obtenían los documentos utilizados en los trámites y si existieron otras personas involucradas.