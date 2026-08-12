Funcionarios y exfuncionarios son aprehendidos por presunta falsificación para obtener permisos de armas

Seis personas, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares , fueron aprehendidas durante el operativo Tamiz, desarrollado por las autoridades por la presunta comisión de delitos de corrupción de servidores públicos y contra la fe pública.

La investigación está relacionada con la Dirección de Asuntos de Seguridad, y según las autoridades, los involucrados presuntamente habrían presentado documentación falsa para obtener permisos de armas de fuego. Las diligencias se realizaron en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: ¿Necesitas un video del Centro de Operación Nacional? Así puedes solicitarlo

¿Por qué fueron aprehendidas estas seis personas?

De acuerdo con los elementos preliminares de la investigación, las personas estarían vinculadas a un esquema en el que presuntamente se utilizaba documentación falsa para tramitar permisos relacionados con armas de fuego.

Seis personas, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares, fueron aprehendidos mediante el operativo Tamiz, por la presunta comisión de delitos de corrupción de servidores públicos y contra la fe pública en perjuicio de la Dirección de Asuntos de Seguridad.



De acuerdo con… pic.twitter.com/uCVPjCg7zB — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

Entre los aprehendidos se encuentran funcionarios, exfuncionarios y particulares, por lo que las autoridades investigan la posible participación de cada uno en los hechos.

El operativo Tamiz forma parte de las diligencias adelantadas para esclarecer las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.

La investigación continuará para establecer cómo se obtenían los documentos utilizados en los trámites y si existieron otras personas involucradas.