¿Necesitas un video del Centro de Operación Nacional? Así puedes solicitarlo

Si necesitas acceder a una grabación de las cámaras del Centro de Operación Nacional (CON), es importante conocer el procedimiento para que las imágenes puedan ser solicitadas antes de que sean eliminadas.

Lo primero es verificar que en el lugar donde ocurrió el hecho existan cámaras del CON y anotar con precisión la fecha y hora en que ocurrió el incidente.

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Posteriormente, la persona debe presentar la denuncia ante la autoridad competente y proporcionar los detalles necesarios para identificar el momento y lugar de los hechos.

Una vez presentada la denuncia, serán las autoridades competentes las encargadas de solicitar las imágenes al Centro de Operación Nacional, adscrito al Ministerio de Seguridad Pública.

Las grabaciones del C.O.N. se almacenan por 30 días

Las imágenes captadas por las cámaras del CON cuentan con un periodo limitado de almacenamiento de 30 días. Por esta razón, se recomienda presentar la denuncia lo antes posible para facilitar que las autoridades puedan solicitar y obtener el material correspondiente.

Es importante aclarar que las grabaciones no son entregadas directamente a particulares. El acceso a estas imágenes está reservado para las autoridades competentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Por ello, si necesitas una grabación relacionada con un accidente, delito u otro hecho que haya ocurrido en una zona vigilada por el CON, no esperes a que transcurra el plazo de almacenamiento y realiza la denuncia cuanto antes.