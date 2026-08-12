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EN VIVO | Resultados del Sorteo miercolito de la Lotería Nacional este 12 de agosto del 2026

Resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional.

Resultados del sorteo miercolito de la Lotería Nacional.

Lotería Nacional
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Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo miercolito correspondiente al 12 de agosto del 2026.

Por María Hernández

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo miercolito correspondiente al 12 de agosto del 2026.

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RESULTADOS DEL SORTEO MIERCOLITO DEL 12 DE AGOSTO DE 2026

PRIMER PREMIO: 0909

Letras: CAAB

Serie: 10

Folio: 6

SEGUNDO PREMIO: 1144

TERCER PREMIO: 9655

La última cifra del tercer premio es el: 5

La última cifra del tercero. Se completa este tercer premio

Tercer premio completo: 5

Casi termina el tercer premio

Viene la decena ganadora de este tercer premio del sorteo miercolito del 12 de agosto.

Número: 5

Se enciende la emoción en las personas en el último premio, pero no menos importante

Avanza el tercer y último premio

La segunda cifra de este tercer premio del sorteo miercolito del 12 de agosto: 6

Comienza a jugar el tercer premio

El último premio de este sorteo miercolito del 12 de agosto, pero no menos importante.

La primera cifra es el: 9

Finaliza el segundo premio

Es momento de conocer el último número del segundo premio:

Número: 4

Segundo premio completo: 1144

Ya casi termina el segundo premio

Es momento de conocer el siguiente número del segundo premio:

Número: 4

Continuamos con el segundo premio

La segunda cifra de este segundo premio de este sorteo de la Lotería Nacional de Panamá:

Número: 1

Empieza el segundo premio y sale la primera cifra

Arranca el segundo premio y el primer número es el: 1

Serie y Folio del sorteo miercolito

Avanza el sorteo miercolito y es momento de conocer la serie y el folio:

  • Serie: 10
  • Folio: 6

Última cifra de este primer premio

El número 9 - letra B ¿Ganó?

Premio completo: 0909 - Letras: CAAB

Viene bueno el primer premio del sorteo miercolito

La tercera cifra del primer premio es:

Número: 0 - Letras: A

Continúa el primer premio del sorteo miercolito

El primer premio del sorteo miercolito del 12 de agosto avanza y sale:

Número: 9 - Letra: A

La primera cifra del primer premio

Sin más demora, ya se tiene el primer número del primer premio de este sorteo:

Número: 0 - Letra: C

Esta todo listo para el inicio del sorteo miercolito del 12 de agosto de la Lotería Nacional

Inicia el conteo de balotas para el sorteo miercolito de la Lotería Nacional

¿Ya compro sus billetes para estar en la jugada?

Puede ver los resultados del sorteo miercolito del 12 de agosto atreves del live de la Lotería Nacional

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: dónde ver los resultados del sorteo miercolito

El sorteo miercolito del 12 de agosto, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

Usted puede ser uno de los ganadores del sorteo miercolito del 12 de agosto del 2026

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 9 - 1 - 2 - 4

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 29 - 49 - 09 - 04 - 24

¿A qué hora inicia el sorteo del 12 de agosto de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 12 de agosto del 2026.

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