Panamá Conecta avanza: mira cuántos usuarios tiene y qué pasará con los trámites digitales en 2027

Panamá Conecta: 787 mil usuarios y esta es la meta de trámites digitales para 2027

El portal Panamá Conecta registra alrededor de 787 mil usuarios activos y 26 trámites digitales y servicios integrados, como parte de los avances alcanzados desde mayo de 2025, informó el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega.

Durante el Consejo de Gabinete, Fábrega presentó un informe sobre los avances de la plataforma, que busca centralizar en un solo portal los servicios y trámites digitales de las diferentes instituciones del Estado.

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Panamá Conecta busca reunir los trámites del Estado en un solo lugar

De acuerdo con Fábrega, Panamá Conecta integra las plataformas y servicios de las entidades estatales con el objetivo de facilitar a los ciudadanos la búsqueda y realización de gestiones.

La visión de la AIG es avanzar hacia un solo Estado digital, en el que los ciudadanos puedan contar con un único punto de acceso, una identidad y un perfil para utilizar los diferentes servicios públicos.

Uno de los avances mencionados es la implementación del Single Login, que permite utilizar un solo usuario para acceder a los servicios digitales.

Actualmente, la plataforma cuenta con 82 integraciones interinstitucionales, lo que permite que los ciudadanos no tengan que proporcionar nuevamente información o documentos que ya se encuentran en las bases de datos del Gobierno, cuando el trámite así lo permite.

¿Cuántos trámites tendrá Panamá Conecta en 2027?

La meta del Gobierno es que para 2027 Panamá Conecta tenga alrededor de 100 trámites en línea y supere el millón de usuarios activos.

La estrategia busca reducir los procesos duplicados y evitar que los ciudadanos tengan que utilizar diferentes plataformas para realizar gestiones ante las instituciones públicas.

El nuevo modelo contempla además un mapa de entidades prioritarias agrupadas en cuatro áreas:

Empleo: facilitar la inserción laboral y el emprendimiento.

facilitar la inserción laboral y el emprendimiento. Salud: agilizar registros, certificados y otros servicios.

agilizar registros, certificados y otros servicios. Agua: modernizar la gestión de servicios básicos.

modernizar la gestión de servicios básicos. Costo de la vida y canasta básica: optimizar subsidios y fortalecer la protección al consumidor.

Google aumentará la conectividad de Panamá con dos cables submarinos

Durante la presentación también se informó sobre los planes de Google para la llegada de dos cables submarinos, que aumentarían la capacidad de conectividad del país.

Según explicó Fábrega, esta infraestructura contribuirá a fortalecer la posición de Panamá como hub digital global y podría impulsar nuevas oportunidades de negocios e inversión extranjera vinculadas al sector tecnológico.

La llegada de estos cables se suma a la estrategia de transformación digital que impulsa el Gobierno, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios digitales del país.

La AIG plantea que la combinación de una mayor conectividad y la integración de los servicios estatales permita avanzar hacia un Estado más digital, accesible y conectado.