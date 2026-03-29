Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 15:13

IFARHU habilita trámites digitales en Panamá Conecta: cómo obtener paz y salvo y certificaciones

IFARHU permite obtener paz y salvo y certificación de crédito gratis en Panamá Conecta. Conoce cómo hacer el trámite paso a paso.

IFARHU habilita trámites digitales en Panamá Conecta

IFARHU habilita trámites digitales en Panamá Conecta

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los ciudadanos ya pueden gestionar trámites como el paz y salvo y la certificación de crédito de forma digital, gratuita y rápida a través de la plataforma Panamá Conecta.

IFARHU: ¿Qué trámites puedes hacer en línea?

Los usuarios podrán solicitar:

  • Certificación de crédito
  • Paz y salvo del IFARHU

Todo el proceso se realiza sin costo y sin necesidad de acudir a oficinas.

Paso a paso para gestionar tu trámite

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "A través de la página de Panamá Conecta podrás gestionar servicios como la Certificación de Crédito y el Paz y Salvo totalmente gratuito del IFARHU de manera ágil, segura y confiable. El proceso es sencillo solo debes registrarte con tus datos personales, seguir los pasos indicados dentro del sistema y listo. En pocos minutos podrás completar tu solicitud."
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El procedimiento es sencillo:

  • Registrarte con tus datos personales en la plataforma
  • Ingresar al sistema
  • Seleccionar el trámite que necesitas
  • Seguir las instrucciones indicadas

En pocos minutos podrás completar tu solicitud.

Ventajas del servicio digital

El IFARHU destacó que esta modalidad permite:

  • Mayor rapidez en los trámites
  • Seguridad en la gestión de datos
  • Acceso desde cualquier lugar
  • Ahorro de tiempo y costos de traslado

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por modernizar los servicios públicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a gestiones administrativas.

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