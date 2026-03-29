IFARHU habilita trámites digitales en Panamá Conecta: cómo obtener paz y salvo y certificaciones

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que los ciudadanos ya pueden gestionar trámites como el paz y salvo y la certificación de crédito de forma digital, gratuita y rápida a través de la plataforma Panamá Conecta.

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IFARHU: ¿Qué trámites puedes hacer en línea?

Los usuarios podrán solicitar:

Certificación de crédito

Paz y salvo del IFARHU

Todo el proceso se realiza sin costo y sin necesidad de acudir a oficinas.

Paso a paso para gestionar tu trámite

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "A través de la página de Panamá Conecta podrás gestionar servicios como la Certificación de Crédito y el Paz y Salvo totalmente gratuito del IFARHU de manera ágil, segura y confiable. El proceso es sencillo solo debes registrarte con tus datos personales, seguir los pasos indicados dentro del sistema y listo. En pocos minutos podrás completar tu solicitud." View this post on Instagram

El procedimiento es sencillo:

Registrarte con tus datos personales en la plataforma

Ingresar al sistema

Seleccionar el trámite que necesitas

Seguir las instrucciones indicadas

En pocos minutos podrás completar tu solicitud.

Ventajas del servicio digital

El IFARHU destacó que esta modalidad permite:

Mayor rapidez en los trámites

Seguridad en la gestión de datos

Acceso desde cualquier lugar

Ahorro de tiempo y costos de traslado

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por modernizar los servicios públicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a gestiones administrativas.