IFARHU habilita trámites digitales en Panamá Conecta: cómo obtener paz y salvo y certificaciones

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los ciudadanos ya pueden gestionar trámites como el paz y salvo y la certificación de crédito de forma digital, gratuita y rápida a través de la plataforma Panamá Conecta.
IFARHU: ¿Qué trámites puedes hacer en línea?
Los usuarios podrán solicitar:
- Certificación de crédito
- Paz y salvo del IFARHU
Todo el proceso se realiza sin costo y sin necesidad de acudir a oficinas.
Paso a paso para gestionar tu trámite
El procedimiento es sencillo:
- Registrarte con tus datos personales en la plataforma
- Ingresar al sistema
- Seleccionar el trámite que necesitas
- Seguir las instrucciones indicadas
En pocos minutos podrás completar tu solicitud.
Ventajas del servicio digital
El IFARHU destacó que esta modalidad permite:
- Mayor rapidez en los trámites
- Seguridad en la gestión de datos
- Acceso desde cualquier lugar
- Ahorro de tiempo y costos de traslado
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por modernizar los servicios públicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a gestiones administrativas.