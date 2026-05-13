IMA abre convocatoria para compra de jamón picnic nacional para Naviferias 2026

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la apertura de una convocatoria dirigida a la agroindustria procesadora de cerdo nacional para participar en la presentación de propuestas para la compra de jamón picnic con hueso nacional, como parte del programa Naviferias-Con Paso Firme 2026.
De acuerdo con la entidad, el producto solicitado corresponde a jamón picnic con hueso nacional con un peso promedio entre 8 y 10 libras.
El IMA detalló que las propuestas deberán ser enviadas entre el 18 y el 20 de mayo de 2026 al correo electrónico [email protected], como parte del proceso de selección para suplir los puntos requeridos por la institución durante las Naviferias.
IMA establece estándares de claridad en convocatoria
Según la convocatoria, los interesados deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos por la entidad, además de especificar claramente las cantidades ofertadas y los precios propuestos para el suministro del producto.
La institución indicó que esta iniciativa busca beneficiar de manera simultánea tanto a consumidores como a productores nacionales, fortaleciendo la participación de la agroindustria panameña dentro de los programas de distribución alimentaria impulsados por el Estado.