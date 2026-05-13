IMA abre convocatoria para compra de jamón picnic nacional para Naviferias 2026

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la apertura de una convocatoria dirigida a la agroindustria procesadora de cerdo nacional para participar en la presentación de propuestas para la compra de jamón picnic con hueso nacional, como parte del programa Naviferias-Con Paso Firme 2026.

De acuerdo con la entidad, el producto solicitado corresponde a jamón picnic con hueso nacional con un peso promedio entre 8 y 10 libras.

El IMA detalló que las propuestas deberán ser enviadas entre el 18 y el 20 de mayo de 2026 al correo electrónico [email protected], como parte del proceso de selección para suplir los puntos requeridos por la institución durante las Naviferias.

IMA establece estándares de claridad en convocatoria

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2054534394661024146?s=20&partner=&hide_thread=false El IMA convoca a la agroindustria procesadora de cerdo nacional a participar en la presentación de propuestas para la compra de Jamón Picnic con hueso nacional enmarcado en el Programa de Naviferias.#ConPasoFirme pic.twitter.com/dUVqYq3maJ — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) May 13, 2026

Según la convocatoria, los interesados deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos por la entidad, además de especificar claramente las cantidades ofertadas y los precios propuestos para el suministro del producto.

La institución indicó que esta iniciativa busca beneficiar de manera simultánea tanto a consumidores como a productores nacionales, fortaleciendo la participación de la agroindustria panameña dentro de los programas de distribución alimentaria impulsados por el Estado.