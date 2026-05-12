Panamá Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 17:59

¿Dónde serán las Agroferias del IMA este 13 de mayo? Conozca los lugares

Las jornadas de las Agroferias iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en varias regiones del país, afirma el IMA.

Agroferias en Panamá.

Agroferias en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo este miércoles 13 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas de venta masiva iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en las siguientes regiones de Coclé, Panamá, Chiriquí, Veraguas, entre otras regiones.

Agroferias del miércoles 13 de mayo

Veraguas

  • Campo deportivo de San Bartolo, distrito de La Mesa.
  • Cancha techada de El Espino de Santa Rosa, en Carlos Santana de Santiago.

Herrera

  • Cancha comunal de Llano Bonito, distrito de Chitré.

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Norteño, distrito de Chiriquí Grande.

Chiriquí

  • Colegio El Progreso, en el distrito de Barú.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

Coclé

  • Gimnasio del Colegio Rodolfo Chiari, corregimiento de Aguadulce.

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