¿Dónde serán las Agroferias del IMA este 13 de mayo? Conozca los lugares

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo este miércoles 13 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.
Agroferias del miércoles 13 de mayo
Veraguas
- Campo deportivo de San Bartolo, distrito de La Mesa.
- Cancha techada de El Espino de Santa Rosa, en Carlos Santana de Santiago.
Herrera
- Cancha comunal de Llano Bonito, distrito de Chitré.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Norteño, distrito de Chiriquí Grande.
Chiriquí
- Colegio El Progreso, en el distrito de Barú.
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.
Coclé
- Gimnasio del Colegio Rodolfo Chiari, corregimiento de Aguadulce.