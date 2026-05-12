Panamá Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 17:51

IFARHU inicia cuarta semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas

El IFARHU reitera a los padres de familia, acudientes y estudiantes la importancia de verificar el cronograma del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU inicia cuarta semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU inicia cuarta semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dio inicio a la cuarta semana de recepción de documentos correspondiente al Concurso General de Becas 2026. Este proceso está dirigido a completar el trámite de los 30,994 estudiantes preseleccionados a nivel nacional.

Durante esta jornada, los centros de atención estarán habilitados específicamente para los estudiantes de las siguientes direcciones regionales:

  • Panamá Centro

  • Veraguas

  • Soná

  • Comarca Ngäbe Buglé

La institución reitera a los padres de familia, acudientes y estudiantes la importancia de verificar el cronograma de fechas y sedes publicado en sus canales oficiales. Asimismo, se solicita asistir puntualmente con la documentación completa y en orden para garantizar una atención ágil y evitar aglomeraciones.

El calendario completo podrá verificarlo a través del sitio web: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes-preseleccionados-2026/.

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