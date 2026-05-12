IFARHU inicia cuarta semana de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) dio inicio a la cuarta semana de recepción de documentos correspondiente al Concurso General de Becas 2026. Este proceso está dirigido a completar el trámite de los 30,994 estudiantes preseleccionados a nivel nacional.

Durante esta jornada, los centros de atención estarán habilitados específicamente para los estudiantes de las siguientes direcciones regionales:

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La institución reitera a los padres de familia, acudientes y estudiantes la importancia de verificar el cronograma de fechas y sedes publicado en sus canales oficiales. Asimismo, se solicita asistir puntualmente con la documentación completa y en orden para garantizar una atención ágil y evitar aglomeraciones.

El calendario completo podrá verificarlo a través del sitio web: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes-preseleccionados-2026/.