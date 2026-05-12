Concurso General de Becas: recepción de documentos del miércoles 13 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el miércoles 13 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.
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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 13 de mayo
Provincia de Panamá
Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Juan Díaz:
Provincia de Veraguas
Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m
Distrito de Soná
- Soná cabecera
- Quebrada de Oro
- Calidonia
- Cativé
- Rodeo Viejo
Distrito de Santiago
- Santiago - Santiago Mall (Plaza octágono)
- Canto del Llano
- San Pedro del Espino - Santiago Mall (Planta baja food court)
- La Peña
Distrito de San Francisco - C.E.B.G. Pedro Arrocha Grael
- Todos los colegios del corregimiento
Comarca Ngäbe Buglé - Cancha San Félix
Distrito de Muna
- Cerro Puerco
- Umaní
Distrito Nole Duima
- Jodeberi
- Hato Chami
- Susama
- Cerro Iglesia
- Lajero
Distrito Nironó
- Hato Corotú
- Hato Jobo
- Quebrada de Loro
- Salto Dupí
- Hato Julí
- CRU-Bocas del Toro (Extensión Cerro Puerco)
Distrito de Kankintú - C.E. Quebrada de Hacha
- Tolote
- Piedra Roja
- Mununí
Distrito de Santa Catalina o Bledeschia - Alto Ortiga
- Valle Bonito
- Alto Bilingüe
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.