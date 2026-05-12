Panamá Nacionales -  12 de mayo de 2026 - 16:01

Concurso General de Becas: recepción de documentos del miércoles 13 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en Panamá y Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

Concurso General de Becas: recepción de documentos 13 de mayo. 

Concurso General de Becas: recepción de documentos 13 de mayo. 

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el miércoles 13 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 13 de mayo

Provincia de Panamá

Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

  • Juan Díaz:

Provincia de Veraguas

Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m

Distrito de Soná

  • Soná cabecera
  • Quebrada de Oro
  • Calidonia
  • Cativé
  • Rodeo Viejo

Distrito de Santiago

  • Santiago - Santiago Mall (Plaza octágono)
  • Canto del Llano
  • San Pedro del Espino - Santiago Mall (Planta baja food court)
  • La Peña

Distrito de San Francisco - C.E.B.G. Pedro Arrocha Grael

  • Todos los colegios del corregimiento

Comarca Ngäbe Buglé - Cancha San Félix

Distrito de Muna

  • Cerro Puerco
  • Umaní

Distrito Nole Duima

  • Jodeberi
  • Hato Chami
  • Susama
  • Cerro Iglesia
  • Lajero

Distrito Nironó

  • Hato Corotú
  • Hato Jobo
  • Quebrada de Loro
  • Salto Dupí
  • Hato Julí
  • CRU-Bocas del Toro (Extensión Cerro Puerco)

Distrito de Kankintú - C.E. Quebrada de Hacha

  • Tolote
  • Piedra Roja
  • Mununí

Distrito de Santa Catalina o Bledeschia - Alto Ortiga

  • Valle Bonito
  • Alto Bilingüe

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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