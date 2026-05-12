Concurso General de Becas: recepción de documentos del miércoles 13 de mayo

Concurso General de Becas: recepción de documentos 13 de mayo.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el miércoles 13 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de las provincias de Panamá y Veraguas, y la comarca Ngäbe Buglé.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 13 de mayo

Provincia de Panamá

Centro de Combate Irving Saladino: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Juan Díaz:

Provincia de Veraguas

Terrenos de la Feria de Soná: 7:00 a.m. a 2:00 p.m

Distrito de Soná

Soná cabecera

Quebrada de Oro

Calidonia

Cativé

Rodeo Viejo

Distrito de Santiago

Santiago - Santiago Mall (Plaza octágono)

Canto del Llano

San Pedro del Espino - Santiago Mall (Planta baja food court)

La Peña

Distrito de San Francisco - C.E.B.G. Pedro Arrocha Grael

Todos los colegios del corregimiento

Comarca Ngäbe Buglé - Cancha San Félix

Distrito de Muna

Cerro Puerco

Umaní

Distrito Nole Duima

Jodeberi

Hato Chami

Susama

Cerro Iglesia

Lajero

Distrito Nironó

Hato Corotú

Hato Jobo

Quebrada de Loro

Salto Dupí

Hato Julí

CRU-Bocas del Toro (Extensión Cerro Puerco)

Distrito de Kankintú - C.E. Quebrada de Hacha

Tolote

Piedra Roja

Mununí

Distrito de Santa Catalina o Bledeschia - Alto Ortiga

Valle Bonito

Alto Bilingüe

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.