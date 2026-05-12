Gloria Trevi regresará a Panamá con su "Celebration Tour" este 2 de octubre

La icónica artista mexicana Gloria Trevi confirmó su regreso a Panamá para presentarse el próximo 2 de octubre en la Arena Roberto Durán. La estrella llegará con su esperado "Celebration Tour", un espectáculo diseñado para recorrer las décadas de éxito que han marcado su carrera.

El público panameño podrá corear en vivo himnos del pop en español como “Todos me miran”, “Cinco minutos” y el clásico “Pelo suelto”, en una producción que promete una puesta en escena de alto nivel.

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El evento es una producción conjunta de Showpro y Primo Entertainment, referentes en la organización de grandes conciertos en la región.

Información de Boletos

Los fanáticos interesados en asistir podrán adquirir sus entradas a partir de este jueves 14 de mayo. La venta se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma Ticketpluspty.com.