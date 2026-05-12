Subsecretario de EE.UU. Jacob Helberg visitará Panamá esta semana

Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, visitará Panamá como parte de una gira oficial que también incluirá a Guyana y Costa Rica entre el 12 y el 16 de mayo. La visita forma parte de su primer viaje oficial a Centroamérica y el Caribe.

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Buscarán fortalecer alianzas energéticas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2054267071714689508?s=20&partner=&hide_thread=false El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de los Estados Unidos (EE.UU.), Jacob Helberg, @UnderSecE, visitará Panamá durante una gira que incluye a Guyana y Costa Rica, del 12 al 16 de mayo.



Detalló que durante su visita asistirá a reuniones y eventos bilaterales para… pic.twitter.com/IvFsdHKYyy — Telemetro Reporta (@TReporta) May 12, 2026

Según informó el funcionario, durante la gira sostendrá reuniones y participará en eventos bilaterales orientados a fortalecer las alianzas estratégicas de Estados Unidos en materia de:

Seguridad energética

Minerales críticos

Cadenas de suministro

Cooperación económica regional

Helberg destaca agenda económica de EE.UU.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Jacob Helberg señaló que el objetivo del viaje es avanzar la agenda económica impulsada por el presidente Donald Trump.

“Avanzaré la agenda económica del presidente Donald Trump profundizando las asociaciones en seguridad energética y minerales críticos, esenciales para la prosperidad y seguridad estadounidense en nuestro hemisferio”, escribió el funcionario. “Avanzaré la agenda económica del presidente Donald Trump profundizando las asociaciones en seguridad energética y minerales críticos, esenciales para la prosperidad y seguridad estadounidense en nuestro hemisferio”, escribió el funcionario.

Panamá figura en agenda regional de EE.UU.

La visita se produce en un contexto de creciente interés de Estados Unidos por fortalecer relaciones económicas y estratégicas en América Latina y el Caribe, especialmente en áreas relacionadas con energía, comercio y recursos minerales.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las reuniones específicas que sostendrá en Panamá ni las autoridades con las que se reunirá.