Subsecretario de EE.UU. Jacob Helberg visitará Panamá esta semana

Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, visitará Panamá como parte de una gira oficial que también incluirá a Guyana y Costa Rica entre el 12 y el 16 de mayo. La visita forma parte de su primer viaje oficial a Centroamérica y el Caribe.
Buscarán fortalecer alianzas energéticas
Según informó el funcionario, durante la gira sostendrá reuniones y participará en eventos bilaterales orientados a fortalecer las alianzas estratégicas de Estados Unidos en materia de:
- Seguridad energética
- Minerales críticos
- Cadenas de suministro
- Cooperación económica regional
Helberg destaca agenda económica de EE.UU.
A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Jacob Helberg señaló que el objetivo del viaje es avanzar la agenda económica impulsada por el presidente Donald Trump.
Panamá figura en agenda regional de EE.UU.
La visita se produce en un contexto de creciente interés de Estados Unidos por fortalecer relaciones económicas y estratégicas en América Latina y el Caribe, especialmente en áreas relacionadas con energía, comercio y recursos minerales.
Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las reuniones específicas que sostendrá en Panamá ni las autoridades con las que se reunirá.