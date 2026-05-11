CEPANIM 2026: MEF detalla el cálculo del monto para jubilados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que el valor de cada Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora ( CEPANIM ) no es una cifra fija; se basa en una fórmula matemática que reconoce el tiempo transcurrido y los aportes individuales de cada trabajador.

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¿Cómo se calcula el monto que recibirá cada beneficiario?

La Fórmula de cálculo

Para obtener el valor final de cada certificado, se aplica el siguiente procedimiento:

Base de Cálculo: Se identifica el monto retenido de la segunda partida del décimo tercer mes. Para esto, se toman las cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social (CSS) entre abril y agosto de cada año laborado.

Aplicación de Interés: Al monto base se le aplica un interés simple anual del 3%.

Factor Tiempo: Este interés se proyecta por un periodo de 34 años (calculado desde 1983 hasta la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017).

Un beneficiario no recibe necesariamente un solo certificado. El sistema se divide en cuatro periodos históricos. Dependiendo de cuánto tiempo haya cotizado el trabajador, podrá recibir hasta cuatro certificados distintos:

Primer Periodo: 1972 – 1974

1972 – 1974 Segundo Periodo: 1975 – 1977

1975 – 1977 Tercer Periodo: 1978 – 1980

1978 – 1980 Cuarto Periodo: 1981 – 1983

El Órgano Ejecutivo ha designado al Banco Nacional de Panamá como el agente pagador oficial de los CEPANIM.