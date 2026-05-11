Pago de CEPANIM 2026: entrega de certificados iniciará en junio

La entrega física de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM) a jubilados y beneficiarios iniciará en junio de 2026, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Más de 205 mil solicitudes registradas
Según el más reciente informe del MEF, hasta el 3 de mayo de 2026 se contabilizaban 205,870 solicitudes de reclamo registradas en el sistema digital del programa CEPANIM.
La cifra representa un avance acumulado del 50% respecto al universo estimado de 412,113 beneficiarios.
Del total de registros:
- 152,380 solicitudes corresponden a beneficiarios vivos (74%)
- 53,490 fueron presentadas por sobrevivientes de beneficiarios fallecidos (26%)
CEPANIM: Panamá lidera cantidad de registros
El informe también detalla que la provincia de Panamá concentra el mayor porcentaje de solicitudes registradas, alcanzando el 49.2% del total nacional.
Le siguen:
- Chiriquí con 13.1%
- Panamá Oeste con 12.8%
El resto de las provincias mantiene un avance progresivo en el proceso de inscripción.
Registro digital es obligatorio
El MEF reiteró que el registro en línea es imprescindible para validar los datos de los beneficiarios y coordinar la entrega física de los certificados.
Además, la entidad señaló que mantiene estrategias para garantizar que el 100% de los beneficiarios del programa pueda completar el proceso de registro en las próximas semanas.
¿Qué es el CEPANIM?
El programa CEPANIM está dirigido a jubilados, pensionados y beneficiarios relacionados con los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora, mecanismo impulsado para atender compromisos pendientes vinculados al programa CEPADEM.
Las autoridades destacaron que el uso de la plataforma digital refleja una participación favorable y sostenida por parte de los beneficiarios a nivel nacional.