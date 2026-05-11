Pago de CEPANIM 2026: entrega de certificados iniciará en junio

La entrega física de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM) a jubilados y beneficiarios iniciará en junio de 2026, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La entidad recordó que el proceso de registro obligatorio para solicitar el pago comenzó el pasado lunes 20 de abril de 2026 a través de la plataforma digital habilitada para validar datos y agendar citas de entrega.

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Más de 205 mil solicitudes registradas

Según el más reciente informe del MEF, hasta el 3 de mayo de 2026 se contabilizaban 205,870 solicitudes de reclamo registradas en el sistema digital del programa CEPANIM.

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "¡El registro sigue avanzando de manera sostenida! Más de 205 mil solicitudes ya han sido ingresadas en la plataforma digital para beneficiarios y sobrevivientes de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), al 3 de mayo de este año. Esto representa un avance del 50% respecto al universo estimado de 412,113 beneficiarios. Del total registrado, 152,380 solicitudes (74%) corresponden a beneficiarios vivos, mientras que 53,490 (26%) han sido presentadas por sobrevivientes de beneficiarios fallecidos, evidenciando una mayor participación de los beneficiarios directos en este proceso." View this post on Instagram

La cifra representa un avance acumulado del 50% respecto al universo estimado de 412,113 beneficiarios.

Del total de registros:

152,380 solicitudes corresponden a beneficiarios vivos (74%)

53,490 fueron presentadas por sobrevivientes de beneficiarios fallecidos (26%)

CEPANIM: Panamá lidera cantidad de registros

El informe también detalla que la provincia de Panamá concentra el mayor porcentaje de solicitudes registradas, alcanzando el 49.2% del total nacional.

Le siguen:

Chiriquí con 13.1%

Panamá Oeste con 12.8%

El resto de las provincias mantiene un avance progresivo en el proceso de inscripción.

Registro digital es obligatorio

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "Atención, beneficiario del CEPANIM: aquí respondemos algunas de tus interrogantes. Mantente atento a nuestras redes, donde continuaremos brindándote toda la información que necesites." View this post on Instagram

El MEF reiteró que el registro en línea es imprescindible para validar los datos de los beneficiarios y coordinar la entrega física de los certificados.

Además, la entidad señaló que mantiene estrategias para garantizar que el 100% de los beneficiarios del programa pueda completar el proceso de registro en las próximas semanas.

¿Qué es el CEPANIM?

El programa CEPANIM está dirigido a jubilados, pensionados y beneficiarios relacionados con los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora, mecanismo impulsado para atender compromisos pendientes vinculados al programa CEPADEM.

Las autoridades destacaron que el uso de la plataforma digital refleja una participación favorable y sostenida por parte de los beneficiarios a nivel nacional.