Panamá Nacionales -  11 de mayo de 2026 - 08:07

Bomberos rescatan a menor atrapado dentro de un vehículo en Empalme

Un menor fue rescatado por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos tras quedar atrapado dentro de un vehículo en el sector de Empalme.

Bomberos Panamá rescate

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El incidente fue atendido por personal DOEXBURE de la estación James Sutherland, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia.

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Bomberos realizaron maniobras de rescate

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De acuerdo con el informe preliminar, las unidades especializadas ejecutaron maniobras de rescate para liberar al menor, logrando sacarlo del vehículo de forma segura.

Hasta el momento, no se reportaron mayores afectaciones relacionadas con el incidente.

Autoridades reiteran medidas de prevención

Las autoridades recomiendan a los conductores y acudientes mantener vigilancia constante sobre menores de edad y evitar dejarlos solos dentro de vehículos, especialmente debido a las altas temperaturas que pueden representar un riesgo para la salud.

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