Bomberos rescatan a menor atrapado dentro de un vehículo en Empalme

Un menor que quedó atrapado dentro de un vehículo fue rescatado por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en el sector de Empalme.
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Bomberos realizaron maniobras de rescate
De acuerdo con el informe preliminar, las unidades especializadas ejecutaron maniobras de rescate para liberar al menor, logrando sacarlo del vehículo de forma segura.
Hasta el momento, no se reportaron mayores afectaciones relacionadas con el incidente.
Autoridades reiteran medidas de prevención
Las autoridades recomiendan a los conductores y acudientes mantener vigilancia constante sobre menores de edad y evitar dejarlos solos dentro de vehículos, especialmente debido a las altas temperaturas que pueden representar un riesgo para la salud.