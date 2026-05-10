MEDUCA abrirá vacantes tras renuncia de docentes por caso de falsificación

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que avanzará en la apertura de vacantes docentes para reemplazar a educadores que presentaron su renuncia en medio de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y falsificación de documentos.

La entidad informó que ya inició el proceso para cubrir las plazas disponibles y asegurar la continuidad del servicio educativo en los centros escolares afectados.

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Regiones con más casos detectados

De acuerdo con información preliminar, las regiones donde se ha identificado la mayor cantidad de casos son:

Darién

Comarca Ngäbe-Buglé

Bocas del Toro

Chiriquí

Herrera

Las autoridades educativas mantienen las verificaciones correspondientes para determinar el alcance de las irregularidades detectadas.

MEDUCA busca garantizar continuidad educativa

meduca - lucy molinar

El ministerio destacó que el objetivo principal es evitar afectaciones en el desarrollo de clases y asegurar que los estudiantes continúen recibiendo la atención académica correspondiente.

Por ello, se espera que en los próximos días se habiliten nuevas vacantes y procesos de nombramiento para cubrir las posiciones que quedaron disponibles tras las renuncias.

Posibles nuevas oportunidades laborales

La situación también podría abrir oportunidades laborales para docentes que se encuentran a la espera de nombramientos o permanencias dentro del sistema educativo oficial.

Hasta el momento, el MEDUCA no ha detallado la cantidad exacta de plazas vacantes ni las fechas en las que serán publicadas oficialmente.