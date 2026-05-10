Panamá Nacionales -  10 de mayo de 2026 - 09:40

MEDUCA abrirá vacantes tras renuncia de docentes por caso de falsificación

El MEDUCA iniciará el proceso para cubrir vacantes docentes luego de varias renuncias vinculadas a denuncias por presunta falsificación de documentos.

MEDUCA abrirá vacantes tras renuncia de docentes

MEDUCA abrirá vacantes tras renuncia de docentes

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que avanzará en la apertura de vacantes docentes para reemplazar a educadores que presentaron su renuncia en medio de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y falsificación de documentos.

La entidad informó que ya inició el proceso para cubrir las plazas disponibles y asegurar la continuidad del servicio educativo en los centros escolares afectados.

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Regiones con más casos detectados

De acuerdo con información preliminar, las regiones donde se ha identificado la mayor cantidad de casos son:

  • Darién
  • Comarca Ngäbe-Buglé
  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Herrera

Las autoridades educativas mantienen las verificaciones correspondientes para determinar el alcance de las irregularidades detectadas.

MEDUCA busca garantizar continuidad educativa

meduca - lucy molinar

El ministerio destacó que el objetivo principal es evitar afectaciones en el desarrollo de clases y asegurar que los estudiantes continúen recibiendo la atención académica correspondiente.

Por ello, se espera que en los próximos días se habiliten nuevas vacantes y procesos de nombramiento para cubrir las posiciones que quedaron disponibles tras las renuncias.

Posibles nuevas oportunidades laborales

La situación también podría abrir oportunidades laborales para docentes que se encuentran a la espera de nombramientos o permanencias dentro del sistema educativo oficial.

Hasta el momento, el MEDUCA no ha detallado la cantidad exacta de plazas vacantes ni las fechas en las que serán publicadas oficialmente.

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