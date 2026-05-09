Más del 50% de los beneficiarios del CEPANIM ya completó su registro

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que más de la mitad de los ciudadanos aptos para recibir el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM) ya se han inscrito en la plataforma digital lanzada a mediados de abril.
¿Qué es el CEPANIM y cómo se pagará?
Es fundamental que los beneficiarios comprendan la naturaleza de este documento:
- No se trata de un cheque ni de dinero en metálico inmediato.
- Es un certificado negociable que el MEF empezará a emitir a partir de junio.
- Puede ser negociado en comercios habilitados o entidades bancarias.
El dirigente jubilado del movimiento MUNDOS, Guillermo Cortés, hizo un llamado al Gobierno para establecer topes justos en los descuentos que aplicarán los comercios y bancos al momento de cambiar el certificado.
Para contextualizar, se comparó la situación actual con la experiencia previa del CEPADEM:
- CEPADEM: los comercios locales aplicaban descuentos de hasta el 40% y el Banco Nacional de Panamá mantenía una tasa fija del 10%.
- CEPANIM: para el beneficio actual, aún se desconoce qué porcentajes establecerá la banca estatal.
El registro del CEPANIM lo puede realizar a través del sitio web: https://cepanim.mef.gob.pa/portal.