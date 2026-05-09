Más del 50% de los beneficiarios del CEPANIM ya completó su registro

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que más de la mitad de los ciudadanos aptos para recibir el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora ( CEPANIM ) ya se han inscrito en la plataforma digital lanzada a mediados de abril.

Según los reportes oficiales, la mayor concentración de solicitantes se localiza en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, seguidas por el resto de las regiones del país.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2052771936858460317&partner=&hide_thread=false Más del 50% de los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) ya se registraron, detalló este viernes el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien instó a quienes requieran asistencia para realizar el proceso acercarse a las… pic.twitter.com/MkWpA9G0YK — Telemetro Reporta (@TReporta) May 8, 2026

¿Qué es el CEPANIM y cómo se pagará?

Es fundamental que los beneficiarios comprendan la naturaleza de este documento:

No se trata de un cheque ni de dinero en metálico inmediato.

Es un certificado negociable que el MEF empezará a emitir a partir de junio.

Puede ser negociado en comercios habilitados o entidades bancarias.

El dirigente jubilado del movimiento MUNDOS, Guillermo Cortés, hizo un llamado al Gobierno para establecer topes justos en los descuentos que aplicarán los comercios y bancos al momento de cambiar el certificado.

Para contextualizar, se comparó la situación actual con la experiencia previa del CEPADEM:

CEPADEM : los comercios locales aplicaban descuentos de hasta el 40% y el Banco Nacional de Panamá mantenía una tasa fija del 10%.

: los comercios locales aplicaban descuentos de hasta el 40% y el Banco Nacional de Panamá mantenía una tasa fija del 10%. CEPANIM: para el beneficio actual, aún se desconoce qué porcentajes establecerá la banca estatal.

El registro del CEPANIM lo puede realizar a través del sitio web: https://cepanim.mef.gob.pa/portal.