Cepanim en Panamá: más de 205 mil beneficiarios registrados en la plataforma del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, hasta el 3 de mayo, se han registrado más de 205,870 solicitudes en la plataforma digital de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ), lo que representa un avance del 50% del total de beneficiarios.

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De acuerdo con los datos oficiales, del total de registros:

152,380 solicitudes (74%) corresponden a beneficiarios vivos.

53,490 solicitudes (26%) han sido presentadas por sobrevivientes de beneficiarios fallecidos.

Este programa busca agilizar el proceso de reconocimiento y pago a quienes mantienen derechos sobre estos certificados, facilitando el trámite a través de herramientas digitales.

El MEF reiteró el llamado a los beneficiarios que aún no han completado su registro a ingresar a la plataforma oficial para continuar avanzando en el proceso.