Ministro Chapman detalla en qué consiste el proyecto de Ley de Sustancia Económica

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, detalló los objetivos del Proyecto de Ley de Sustancia Económica , iniciativa que actualmente se encuentra bajo análisis en la Asamblea Nacional durante el periodo de Sesiones Extraordinarias.

Según el titular de la cartera, el propósito fundamental de esta ley es que las empresas que operan bajo el régimen jurídico panameño brinden pruebas tangibles de su presencia real en el territorio nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿En qué consiste el proyecto de "Sustancia Económica"?

El ministro Chapman simplificó este concepto técnico para la ciudadanía, señalando que las empresas deben demostrar que "realmente existen en Panamá".

Esto implica que, para cumplir con el estándar, las sociedades deben contar con:

Presencia física: Una sede o domicilio real en el país.

Recurso humano: Contratación de empleados.

Operatividad: Registro de gastos operativos locales que justifiquen su actividad.

Este lunes 4 de mayo se instaló el Pleno de la Asamblea Nacional para el inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, para la discusión del Proyecto de Ley 641, que modifica el Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos para rentas pasivas de fuente extranjera, proyecto conocido también como Ley de Sustancia Económica.