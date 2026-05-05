IDAAN restablece planta de Pacora tras fuga de cloro y reabren la vía Panamericana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Centenario de Pacora restableció sus operaciones, luego de verificar que el proceso de cloración funciona de manera adecuada y segura.

Según la entidad, el agua potable que actualmente se distribuye en la comunidad cumple con los parámetros de calidad establecidos, tras las pruebas químicas realizadas por especialistas.

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IDAAN garantiza agua segura en Panamá Este

El incidente se originó por una fuga de cloro gas, la cual fue controlada por el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Tras atender la situación, las autoridades confirmaron que no existía riesgo para la población, lo que permitió la reapertura de la Vía Panamericana al tráfico vehicular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2051625137380692257?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Atención residentes de Pacora!



La planta potabilizadora Centenario de Pacora restableció operaciones, luego de comprobar que el proceso de cloración del agua funciona de manera adecuada y segura.



El agua potableque se está distribuyendo a la comunidad cumple con los… pic.twitter.com/qRbZUc52Q1 — IDAAN (@IDAANinforma) May 5, 2026

Sustancia se dispersó sin riesgo

Las autoridades explicaron que, al tratarse de cloro en estado gaseoso, este se dispersó en el aire, reduciendo el impacto en el entorno.

Técnicos del IDAAN, en conjunto con el proveedor del químico y con apoyo de los bomberos, realizaron los ajustes necesarios en el sistema y ejecutaron nuevas pruebas que confirmaron el funcionamiento normal de la planta.

El IDAAN reiteró que el sistema ya opera con normalidad, por lo que el suministro de agua potable en Pacora se mantiene estable y dentro de los estándares de seguridad.