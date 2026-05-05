Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 11:44

Presidente de Israel llegará a Panamá en histórica visita oficial

Isaac Herzog llegará a Panamá en la primera visita oficial de un presidente israelí. Se reunirá con Mulino y visitará el Canal.

Presidente de Israel llegará a Panamá

Presidente de Israel llegará a Panamá

@Isaac_Herzog
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, arribará a Panamá este miércoles 6 de mayo, en lo que representa la primera visita oficial de un mandatario israelí en la historia del país.

Durante su estadía, Herzog sostendrá reuniones con el presidente José Raúl Mulino y miembros de su gobierno, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y promover nuevas áreas de cooperación.

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Isaac Herzog visitará el Canal: Temas de interés

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, indicó que la agenda incluirá temas estratégicos en los que Israel cuenta con amplia experiencia, como:

  • Gestión y tecnología del agua
  • Innovación
  • Cooperación técnica
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Además, el mandatario israelí sostendrá encuentros con líderes de la comunidad judía en Panamá.

Visita al Canal

Como parte de su agenda oficial, Herzog también realizará un recorrido por el Canal de Panamá, uno de los principales activos estratégicos del país.

Próxima parada

Tras concluir su visita en Panamá, el presidente israelí viajará a Costa Rica, donde participará en la toma de posesión de la presidenta electa, Laura Fernández Delgado.

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