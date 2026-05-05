Presidente de Israel llegará a Panamá en histórica visita oficial

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, arribará a Panamá este miércoles 6 de mayo, en lo que representa la primera visita oficial de un mandatario israelí en la historia del país.
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Isaac Herzog visitará el Canal: Temas de interés
El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, indicó que la agenda incluirá temas estratégicos en los que Israel cuenta con amplia experiencia, como:
- Gestión y tecnología del agua
- Innovación
- Cooperación técnica
Además, el mandatario israelí sostendrá encuentros con líderes de la comunidad judía en Panamá.
Visita al Canal
Como parte de su agenda oficial, Herzog también realizará un recorrido por el Canal de Panamá, uno de los principales activos estratégicos del país.
Próxima parada
Tras concluir su visita en Panamá, el presidente israelí viajará a Costa Rica, donde participará en la toma de posesión de la presidenta electa, Laura Fernández Delgado.