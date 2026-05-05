ATTT sanciona buses por irregularidades en La Cabima, Panamá Norte

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ejecutó un operativo de fiscalización al transporte público en la entrada de La Cabima, corregimiento de Alcalde Díaz. Durante la diligencia, los inspectores verificaron un total de 35 vehículos tipo coaster para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y tránsito.
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Tres vehículos por desacato: Incumplimiento de citaciones o sanciones previas.
Un vehículo por póliza vencida: No contaba con el seguro de daños a terceros vigente, requisito indispensable para la circulación.
La ATTT reiteró que estos operativos continuarán en diversos puntos de la ciudad para asegurar que los usuarios reciban un servicio de transporte legal y seguro.