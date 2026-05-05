ATTT sanciona buses por irregularidades en La Cabima, Panamá Norte

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ejecutó un operativo de fiscalización al transporte público en la entrada de La Cabima, corregimiento de Alcalde Díaz. Durante la diligencia, los inspectores verificaron un total de 35 vehículos tipo coaster para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y tránsito.