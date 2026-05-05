PANAMÁ Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 11:17

ATTT sanciona buses por irregularidades en La Cabima, Panamá Norte

La ATTT reiteró que los operativos continuarán en diversos puntos de la ciudad para asegurar que los usuarios reciban un servicio de transporte legal y seguro.

ATTT sanciona buses por irregularidades en La Cabima.

ATTT sanciona buses por irregularidades en La Cabima.

ATTT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ejecutó un operativo de fiscalización al transporte público en la entrada de La Cabima, corregimiento de Alcalde Díaz. Durante la diligencia, los inspectores verificaron un total de 35 vehículos tipo coaster para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y tránsito.

Como resultado de la inspección, cuatro buses fueron sancionados y removidos en grúa debido a las siguientes irregularidades:

  • Tres vehículos por desacato: Incumplimiento de citaciones o sanciones previas.

  • Un vehículo por póliza vencida: No contaba con el seguro de daños a terceros vigente, requisito indispensable para la circulación.

La ATTT reiteró que estos operativos continuarán en diversos puntos de la ciudad para asegurar que los usuarios reciban un servicio de transporte legal y seguro.

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