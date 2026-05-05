CSS: jubilados pueden optar por pensión proporcional o anticipada si cumplen requisitos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los asegurados cuentan con alternativas como la pensión proporcional y la pensión anticipada, opciones que permiten acceder a una jubilación bajo condiciones específicas.
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CSS explica cómo acceder a pensión proporcional en Panamá
De acuerdo con la entidad:
- Mujeres: desde los 57 años
- Hombres: desde los 62 años
- Cuotas mínimas: 180 aportes al sistema
Esta modalidad permite a los asegurados recibir un beneficio ajustado a las cuotas cotizadas, en caso de no cumplir con los requisitos completos para una pensión regular.
Orientación a los asegurados
La CSS reiteró que mantiene programas de orientación para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro y estabilidad económica.
Las autoridades recomiendan a los interesados acercarse a las oficinas o consultar los canales oficiales para conocer cuál opción se ajusta mejor a su situación laboral y de cotización.