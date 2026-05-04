CSS introduce técnica avanzada para tratar afectaciones cardíacas en Chiriquí

Hospital Rafael Hernández de la CSS implementó la técnica de rotablación coronaria. CSS

Por Ana Canto Por primera vez fuera de la Ciudad de Panamá, el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social (CSS) implementó la técnica de rotablación coronaria. Este procedimiento de alta complejidad permitió salvar la vida de dos pacientes con afecciones cardíacas severas que no podían ser tratados con métodos convencionales.

El Dr. Esaú De León, cardiólogo intervencionista encargado del procedimiento, explicó que esta técnica es la solución para arterias con exceso de calcio que obstruyen el paso de los instrumentos habituales:

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Se utiliza el equipo Rotapro, un dispositivo que actúa como un microtaladro con punta de diamante.

El sistema gira a alta velocidad para pulverizar las placas de calcio y grasa endurecida.

Al limpiar la arteria, se facilita la apertura del vaso y se permite la colocación segura de un stent para restablecer el flujo sanguíneo. Con la ejecución de estas cirugías, el hospital consolida su quirófano híbrido y su sala de hemodinámica como infraestructuras de primer nivel. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2051375957584285919&partner=&hide_thread=false Chiriquí hace historia en cardiología



La provincia de Chiriquí escribe una nueva página en la medicina especializada del país con la realización, por primera vez fuera de la capital, de la compleja técnica de rotablación coronaria en el Centro Hospitalario Especializado Dr.… pic.twitter.com/IBibHR4Pec — CSSPanama (@CSSPanama) May 4, 2026