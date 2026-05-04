Lluvias intensas en Panamá: IMHPA mantiene vigilancia hasta el jueves 7 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país, vigente hasta el 7 de mayo de 2026.

Según el informe, el país experimenta un flujo de viento con alto contenido de humedad, combinado con sistemas atmosféricos activos que están generando condiciones inestables, propicias para lluvias de moderadas a fuertes, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento.

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Las autoridades advierten que durante las tormentas podrían registrarse relámpagos de nube a tierra y episodios intensos de precipitación en cortos periodos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/2051387028697240048?s=20&partner=&hide_thread=false Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas



Válido hasta las 11:59 p.m del 7 de mayo de 2026.



Pronóstico por el meteorólogo Emanuel Velásquez.



Para más información visita https://t.co/74vkjvagDm pic.twitter.com/ctGGCuOPdB — IMHPA (@imhpapma) May 4, 2026

IMHPA: Alerta climática en Panamá: estas son las zonas afectadas

El aviso abarca amplias regiones del país, incluyendo:

Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste y Panamá

y Darién

Comarcas Emberá , Ngäbe Buglé y Guna Yala

, y Bocas del Toro y Colón

y Ambas regiones marítimas del país

Recomendaciones

El IMHPA exhorta a la población a:

Evitar zonas propensas a inundaciones

No cruzar ríos o quebradas crecidas

Mantenerse informados por canales oficiales

Tomar precauciones ante tormentas eléctricas

Las autoridades mantienen monitoreo constante de la situación climática y no descartan la emisión de nuevos avisos o alertas según evolucione el sistema.