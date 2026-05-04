Lluvias intensas en Panamá: IMHPA mantiene vigilancia hasta el jueves 7 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país, vigente hasta el 7 de mayo de 2026.
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Las autoridades advierten que durante las tormentas podrían registrarse relámpagos de nube a tierra y episodios intensos de precipitación en cortos periodos.
IMHPA: Alerta climática en Panamá: estas son las zonas afectadas
El aviso abarca amplias regiones del país, incluyendo:
- Chiriquí
- Veraguas
- Los Santos
- Herrera
- Coclé
- Panamá Oeste y Panamá
- Darién
- Comarcas Emberá, Ngäbe Buglé y Guna Yala
- Bocas del Toro y Colón
- Ambas regiones marítimas del país
Recomendaciones
El IMHPA exhorta a la población a:
- Evitar zonas propensas a inundaciones
- No cruzar ríos o quebradas crecidas
- Mantenerse informados por canales oficiales
- Tomar precauciones ante tormentas eléctricas
Las autoridades mantienen monitoreo constante de la situación climática y no descartan la emisión de nuevos avisos o alertas según evolucione el sistema.