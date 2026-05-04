Panamá Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 15:04

Lluvias intensas en Panamá: IMHPA mantiene vigilancia hasta el jueves 7 de mayo

IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en Panamá hasta el 7 de mayo. Conoce las áreas afectadas y recomendaciones.

Lluvias intensas en Panamá: IMHPA mantiene vigilancia

Lluvias intensas en Panamá: IMHPA mantiene vigilancia

IMHPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país, vigente hasta el 7 de mayo de 2026.

Según el informe, el país experimenta un flujo de viento con alto contenido de humedad, combinado con sistemas atmosféricos activos que están generando condiciones inestables, propicias para lluvias de moderadas a fuertes, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento.

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Las autoridades advierten que durante las tormentas podrían registrarse relámpagos de nube a tierra y episodios intensos de precipitación en cortos periodos.

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IMHPA: Alerta climática en Panamá: estas son las zonas afectadas

El aviso abarca amplias regiones del país, incluyendo:

  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Los Santos
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá Oeste y Panamá
  • Darién
  • Comarcas Emberá, Ngäbe Buglé y Guna Yala
  • Bocas del Toro y Colón
  • Ambas regiones marítimas del país

Recomendaciones

El IMHPA exhorta a la población a:

  • Evitar zonas propensas a inundaciones
  • No cruzar ríos o quebradas crecidas
  • Mantenerse informados por canales oficiales
  • Tomar precauciones ante tormentas eléctricas

Las autoridades mantienen monitoreo constante de la situación climática y no descartan la emisión de nuevos avisos o alertas según evolucione el sistema.

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