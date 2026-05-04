Panamá Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 17:27

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del martes 5 de mayo

Esta convocatoria del Concurso General de Becas 2026 está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Concurso General de Becas 2026 recepción de documentos. 

Concurso General de Becas 2026 recepción de documentos. 

María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 5 de mayo formalmente el proceso de recepción de documentos para la provincia de Panamá Oeste, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 5 de mayo

Provincia de Colón - IFARHU de Colón

  • Universidad de Tecnológica de Panamá -Sede de Colón

Provincia de Panamá

San Miguelito - agencia regional de San Miguelito

  • Omar Torrijos Herrera
  • Mateo Iturralde

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este

  • Tocumen

Provincia de Panamá Oeste

Distrito de Arraiján - oficina regional de Westland Mall

  • Cerro Silvestre
  • Vacamonte
  • Veracruz

Distrito de chame - agencia regional de Coronado

  • Chicá
  • Sajalices
  • Bejuco
  • Chame
  • Cabuya
  • Nueva Gorgona

Distrito de Chorrera - colegios y terrenos de la feria de la chorrera.

  • Barrio colón

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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