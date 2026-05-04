Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del martes 5 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 5 de mayo formalmente el proceso de recepción de documentos para la provincia de Panamá Oeste, dirigido a los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.
En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 5 de mayo
Provincia de Colón - IFARHU de Colón
- Universidad de Tecnológica de Panamá -Sede de Colón
Provincia de Panamá
San Miguelito - agencia regional de San Miguelito
- Omar Torrijos Herrera
- Mateo Iturralde
Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Este
- Tocumen
Provincia de Panamá Oeste
Distrito de Arraiján - oficina regional de Westland Mall
- Cerro Silvestre
- Vacamonte
- Veracruz
Distrito de chame - agencia regional de Coronado
- Chicá
- Sajalices
- Bejuco
- Chame
- Cabuya
- Nueva Gorgona
Distrito de Chorrera - colegios y terrenos de la feria de la chorrera.
- Barrio colón
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.