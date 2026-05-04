Corte Interamericana inicia sesión en Panamá en medio de retos globales

Panamá reafirmó su compromiso con los derechos humanos y el multilateralismo durante la inauguración del 189° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se desarrolla en la capital del 4 al 8 de mayo.

El acto fue encabezado por el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, en representación del presidente José Raúl Mulino, quien destacó que el país “no solo es un hub logístico o financiero, sino un hub de principios”.

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Panamá es “hub de principios”, dice canciller en Corte Interamericana

Durante su intervención, el ministro subrayó que la credibilidad y la confianza son pilares fundamentales en el contexto actual.

“La dignidad humana no admite negociación”, afirmó, al tiempo que advirtió que “cuando la dignidad se negocia, la democracia se debilita” y que “cuando la justicia se posterga, la historia se repite”.

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El canciller sostuvo que Panamá no solo recibe a una instancia judicial, sino a una representación de valores vinculados a la memoria, la verdad y la justicia.

Panamá y el multilateralismo

Martínez-Acha destacó que el país ha consolidado una voluntad nacional clara de promover y proteger los derechos humanos, afirmando que el compromiso con el sistema interamericano “no es retórico, sino operativo”.

En ese contexto, también evocó el legado del Simón Bolívar, recordando el ideal de construir una comunidad de naciones basada en la cooperación, la ley y la dignidad.

Reconocimiento internacional

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Por su parte, el presidente de la Corte, Rodrigo Mudrovitsch, destacó el papel de Panamá como un espacio clave para el multilateralismo y la construcción del orden jurídico internacional.

Durante la ceremonia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entregó un reconocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá por la organización del encuentro.

El evento reúne a actores clave en un contexto global marcado por desafíos al respeto de los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia.