SENNIAF inspecciona la Alcaldía de Arraiján por uso de imágenes de menores en buses oficiales

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) inició una investigación formal en la Alcaldía de Arraiján , tras denuncias sobre el uso indebido de imágenes de personas menores de edad en vehículos oficiales de transporte estudiantil y en redes sociales.

La inspección busca determinar si existe una vulneración de derechos, dado que no hay claridad sobre las autorizaciones necesarias para la difusión de dichos rostros.

Durante la diligencia, se constató que los stickers con las imágenes de los menores fueron retirados de los buses durante el pasado fin de semana.

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Alexander Castrellón, jefe de Asesoría Legal de la SENNIAF, confirmó que la Alcaldía no ha presentado los permisos firmados por los padres o tutores legales para el uso de las fotografías.

La investigación se extiende a publicaciones digitales donde también se expuso la identidad de los estudiantes sin el protocolo de protección de datos correspondiente.

La SENNIAF procederá con el levantamiento de un acta detallada para iniciar reuniones de seguimiento. Debido a la naturaleza del caso, no se descarta la intervención de la la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.