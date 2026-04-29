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Fiscalía General Electoral enfrenta problemas para inspeccionar la Alcaldía de Arraiján

La Fiscalía General Electoral continúa con las diligencias en la Alcaldía de Arraiján tras las denuncias por rótulos que utilizan la imagen de la alcaldesa Stefany Peñalba en un proyecto colegial. La fiscal electoral de Panamá Oeste, Marybi Ábrego, informó que hoy se buscaba realizar una inspección en el Departamento de Compras del Municipio de Arraiján, sin embargo, no se brindó la atención correspondiente por parte del jefe de departamento.