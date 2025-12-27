Arraiján Nacionales -  27 de diciembre de 2025 - 17:21

Colocan rocas para impedir acceso a playa de Vista Alegre, denuncia la Alcaldía

La alcaldesa de Arraiján detectó una intervención no autorizada y de mala fe, en la que un particular colocó grandes rocas en la playa de Vista Alegre.

Por Ana Canto

La Alcaldía de Arraiján informó que, hace unos días, retiró una cerca que obstruía de manera indebida el acceso a la playa de Vista Alegre, con el objetivo de garantizar el libre tránsito y el uso adecuado de este espacio público.

La alcaldesa Stefany Dayan indicó que este sábado 27 de diciembre se detectó una intervención no autorizada y de mala fe, en la que un particular colocó grandes rocas para volver a impedir el acceso a esta zona.

"Como administración municipal, no vamos a permitir que ningún particular de forma arbitraria o con mala fe, obstruya espacios que pertenecen a todos", indicó el municipio.

La Alcaldía informó que las rocas serán removidas y que el área se mantendrá libre, accesible y protegida para el disfrute de la ciudadanía, especialmente durante la temporada de verano.

Asimismo, advirtió que toda intervención en espacios públicos será sancionada conforme a la normativa vigente.

