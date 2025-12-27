Colocan rocas para impedir acceso a playa de Vista Alegre, denuncia la Alcaldía.

La Alcaldía de Arraiján informó que, hace unos días, retiró una cerca que obstruía de manera indebida el acceso a la playa de Vista Alegre, con el objetivo de garantizar el libre tránsito y el uso adecuado de este espacio público.

La alcaldesa Stefany Dayan indicó que este sábado 27 de diciembre se detectó una intervención no autorizada y de mala fe, en la que un particular colocó grandes rocas para volver a impedir el acceso a esta zona.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Como administración municipal, no vamos a permitir que ningún particular de forma arbitraria o con mala fe, obstruya espacios que pertenecen a todos", indicó el municipio.

La Alcaldía informó que las rocas serán removidas y que el área se mantendrá libre, accesible y protegida para el disfrute de la ciudadanía, especialmente durante la temporada de verano.

Asimismo, advirtió que toda intervención en espacios públicos será sancionada conforme a la normativa vigente.