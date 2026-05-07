Buscan a Francisco Carrera Castillo, desaparecido en Arraiján desde el 2 de mayo

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Primera Subregional de Arraiján, ha emitido una alerta de búsqueda para dar con el paradero de Francisco Carrera Castillo, de 31 años, desaparecido desde el pasado sábado 2 de mayo de 2026.
Descripción Física y Vestimenta
Para facilitar su identificación, las autoridades han compartido sus rasgos característicos:
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Estatura y contextura: 1.65 metros, delgado, tez trigueña.
Rasgos faciales: Rostro delgado, nariz ancha, ojos grandes oscuros y labios gruesos. Poca barba y bigote.
Señas particulares: Tiene piercings en ambas cejas, en el labio y en la nariz. No posee tatuajes.
Vestimenta: Pantalón jeans corto, chaqueta negra con el logo de Adidas en la espalda y chancletas. Portaba una bolsa pequeña marca JanSport de color rosado.
Canales de Ayuda
Se solicita a cualquier persona que tenga información relevante que permita ubicarlo, comunicarse de inmediato a los siguientes números:
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Primera Subregional de Arraiján: 346-1790 / 346-1791
Subdirección de Investigación Judicial (DIJ) de Cerro Silvestre: 346-2060
Las autoridades garantizan que toda la información recibida será tratada bajo la más estricta confidencialidad.