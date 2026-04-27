Buscan a hombre desaparecido en Bocas del Toro: piden ayuda para ubicarlo

La Procuraduría General de la Nación de Panamá (PGN), a través de su Fiscalía Regional de Bocas del Toro, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a un hombre reportado como desaparecido.
Desaparecido en Bocas del Toro desde el 25 de abril
Se trata de FJ Lynton Wepener, de 55 años, quien fue visto por última vez el pasado 25 de abril de 2026. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición.
Líneas habilitadas para información
La PGN pidió a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse a los siguientes números:
- 750-0460
- 750-0854
Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración de la población para lograr ubicar a personas desaparecidas en el menor tiempo posible.