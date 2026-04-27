Buscan a hombre desaparecido en Bocas del Toro: piden ayuda para ubicarlo

La Procuraduría General de la Nación de Panamá (PGN), a través de su Fiscalía Regional de Bocas del Toro , solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a un hombre reportado como desaparecido.

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Desaparecido en Bocas del Toro desde el 25 de abril

Se trata de FJ Lynton Wepener, de 55 años, quien fue visto por última vez el pasado 25 de abril de 2026. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048747639320048114?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro, solicita colaboración para ubicar al ciudadano FJ Lynton Wepener de 55 años, quien se encuentra desaparecido desde el 25 de abril. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/cpVqIOhYY4 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2026

Líneas habilitadas para información

La PGN pidió a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse a los siguientes números:

750-0460

750-0854

Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración de la población para lograr ubicar a personas desaparecidas en el menor tiempo posible.