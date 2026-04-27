Bocas del Toro Nacionales -  27 de abril de 2026 - 08:13

Buscan a hombre desaparecido en Bocas del Toro: piden ayuda para ubicarlo

La PGN solicita ayuda para ubicar a un hombre desaparecido en Bocas del Toro. Conoce cómo aportar información a las autoridades.

Buscan a hombre desaparecido en Bocas del Toro

Buscan a hombre desaparecido en Bocas del Toro

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación de Panamá (PGN), a través de su Fiscalía Regional de Bocas del Toro, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a un hombre reportado como desaparecido.

Desaparecido en Bocas del Toro desde el 25 de abril

Se trata de FJ Lynton Wepener, de 55 años, quien fue visto por última vez el pasado 25 de abril de 2026. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

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Líneas habilitadas para información

La PGN pidió a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse a los siguientes números:

  • 750-0460
  • 750-0854

Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración de la población para lograr ubicar a personas desaparecidas en el menor tiempo posible.

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