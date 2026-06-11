Colón Nacionales -  11 de junio de 2026 - 09:33

Requisa en Colón: Buscan armas y objetos prohibidos en el penal Nueva Esperanza

Autoridades realizan una requisa en los pabellones del Centro Penitenciario de Colón, para ubicar armas, artículos prohibidos y otros objetos ilícitos.

Requisa en Nueva Esperanza de Colón por Operación Cerrojo

Requisa en Nueva Esperanza de Colón por Operación Cerrojo

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Autoridades de seguridad desarrollan una requisa en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, como parte de la Operación Cerrojo que busca reforzar el control y la seguridad dentro del sistema penitenciario.

La intervención se lleva a cabo en los diferentes pabellones del centro penal con el objetivo de detectar artículos prohibidos y otros objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad del recinto.

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Durante el operativo, unidades de los estamentos de seguridad inspeccionan las distintas áreas del penal en busca de armas de fuego, sustancias ilícitas, equipos de comunicación y otros artículos cuya posesión está prohibida dentro de los centros penitenciarios.

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Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes para prevenir actividades delictivas y fortalecer el orden dentro de las cárceles del país.

Operativo en los distintos pabellones dela cárcel en Colón

La Operación Cerrojo contempla revisiones en los diferentes pabellones del Centro Penitenciario Nueva Esperanza, uno de los principales recintos penitenciarios de la provincia de Colón. Los equipos encargados de la diligencia verifican celdas, áreas comunes y espacios utilizados por la población privada de libertad.

Las requisas forman parte de las medidas implementadas para evitar el ingreso, almacenamiento o utilización de objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos contribuye a fortalecer la seguridad institucional y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el sistema penitenciario.

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