Apagón en Colón: ETESA reporta nueva incidencia tras restablecer el servicio eléctrico

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó que una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) afectó el suministro de energía eléctrica a usuarios de la provincia de Colón.
ETESA registró un segundo evento en el sistema
Sin embargo, ETESA explicó que, a las 2:15 p.m., apenas minutos después del restablecimiento total, se presentó un segundo evento en el Sistema Interconectado Nacional, provocando nuevas afectaciones en el suministro eléctrico.
Hasta el momento, la entidad no ha detallado las causas de esta nueva incidencia.
Cuadrillas permanecen en las subestaciones
La empresa informó que el personal técnico y las cuadrillas de atención de emergencias permanecen desplegados en las subestaciones, a la espera de las instrucciones del Centro Nacional de Despacho (CND) para proceder con el restablecimiento del servicio.
ETESA señaló que mantiene el monitoreo de la situación y continuará informando sobre la evolución de los trabajos.