¡Atención! Agroferias del IMA: lista de lugares y horarios de venta del 13 al14 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 27 y martes 28 de julio, en diferentes regiones del país.
Tema de interés: Pago del PASE-U por tarjeta: Lugares de entrega por el IFARHU para este martes 28 de julio
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA del lunes 27 de julio
- Panamá Oeste
- Chiriquí
Agroferias del martes 28 de julio
- Coclé
- Panamá
- Herrera
- Panamá Este
- Colón
- Chiriquí
- Veraguas
- Panamá Oeste