Panamá Nacionales -  25 de julio de 2026 - 15:29

¡Atención! Agroferias del IMA: lista de lugares y horarios de venta del 13 al14 de julio

Estas es la lista de lugares donde realizarán las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del lunes 27 y 28 de julio.

 Agroferias del IMA

 Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 27 y martes 28 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA del lunes 27 de julio

  • Panamá Oeste
  • Chiriquí

Agroferias del martes 28 de julio

  • Coclé
  • Panamá
  • Herrera
  • Panamá Este
  • Colón
  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Panamá Oeste
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