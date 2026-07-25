Gobierno inspecciona obras en Herrera para reducir el riesgo de inundaciones

Un mes después de la primera intervención, el Gobierno Nacional regresó al sector de El Realengo, en el corregimiento de Monagrillo, provincia de Herrera, para dar seguimiento a los compromisos asumidos con la comunidad y fortalecer las acciones de prevención ante las recientes lluvias.

La jornada interinstitucional se realizó por instrucciones del presidente José Raúl Mulino y contó con la participación del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Ministerio de Gobierno y la Gobernación de Herrera.

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Evalúan nuevas afectaciones por las lluvias

Durante el recorrido, las autoridades inspeccionaron las afectaciones más recientes registradas en la comunidad y coordinaron las acciones necesarias para disminuir el riesgo de futuras inundaciones y proteger las viviendas de las familias que residen en el área.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, instruyó que los trabajos se ejecuten con la mayor prontitud posible, priorizando las obras destinadas a mitigar el impacto de las lluvias y brindar mayor seguridad a los moradores.

Estas acciones cuentan con el respaldo del viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, y de las instituciones que participan en la respuesta gubernamental.

Residentes destacan seguimiento a los compromisos

Los habitantes de El Realengo valoraron la presencia continua de las autoridades y señalaron que el seguimiento a los compromisos asumidos les brinda mayor tranquilidad frente a la temporada lluviosa.

Según los residentes, las medidas impulsadas por el Gobierno buscan ofrecer mejores condiciones de seguridad para las familias y reducir el riesgo de daños a sus viviendas y pertenencias.

Con esta nueva intervención, el Gobierno Nacional reiteró su compromiso de mantener la atención en las comunidades afectadas y ejecutar acciones preventivas para enfrentar los efectos de las lluvias.