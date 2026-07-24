IFARHU: entrega de la nueva tarjeta del PASE-U del 28 de julio al 1 de agosto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continuará, del martes 28 de julio al sábado 1 de agosto de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del PASE-U en la provincia de Veraguas.

Durante esta jornada se entregarán 33 945 tarjetas, lo que beneficiará a 52 560 estudiantes con un desembolso total de B/. 5 847 930.00.

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El IFARHU brindará atención en sus centros establecidos en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Pagos del IFARHU para la semana del 28 de julio al 1 de agosto

Santiago

Cañazas

Calobre

San Francisco

Santa Fe

Montijo

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta