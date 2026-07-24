PANAMÁ Nacionales -  24 de julio de 2026 - 13:23

IFARHU: entrega de la nueva tarjeta del PASE-U del 28 de julio al 1 de agosto

El IFARHU continuará con la implementación de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del PASE-U en Veraguas.

Entrega de tarjetas del PASE- U.

Entrega de tarjetas del PASE- U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del martes 28 de julio al sábado 1 de agosto de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del PASE-U en la provincia de Veraguas.

Durante esta jornada se entregarán 33 945 tarjetas, lo que beneficiará a 52 560 estudiantes con un desembolso total de B/. 5 847 930.00.

El IFARHU brindará atención en sus centros establecidos en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Pagos del IFARHU para la semana del 28 de julio al 1 de agosto

  • Santiago
  • Cañazas
  • Calobre
  • San Francisco
  • Santa Fe
  • Montijo

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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