Veraguas Nacionales -  23 de julio de 2026 - 14:47

IFARHU inicia el 28 de julio la entrega de tarjetas y pago del PASE-U en Veraguas

El IFARHU informó que la recepción de usuarios en Veraguas se mantendrá en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

El IFARHU inicia la entrega de tarjetas.

El IFARHU inicia la entrega de tarjetas.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el próximo 28 de julio la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.

Durante la jornada se distribuirán 33 945 tarjetas en beneficio de 52,560 estudiantes, lo que representa un desembolso total de B/. 5,847,930.00.

Pasos y requisitos para el retiro de la tarjeta PASE-U

  • Consulta de fechas y sedes: Los acudientes deben revisar previamente el calendario y los puntos de entrega asignados a su centro educativo mediante el sitio web o las redes sociales oficiales del IFARHU.

  • Horario de atención: La recepción de usuarios se mantendrá en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

  • Documentación requerida: El acudiente o tutor legal debe presentar su cédula de identidad personal vigente al momento de la atención.

  • Validación previa: Se recomienda descargar con antelación la aplicación Punch de la Caja de Ahorros para validar la cuenta y agilizar el trámite presencial.

En el caso particular del distrito de Soná, el cronograma de entrega se desarrollará del miércoles 5 al sábado 8 de agosto. La institución reiteró el llamado a acudir únicamente el día asignado para garantizar una atención ordenada.

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