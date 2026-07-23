IFARHU inicia el 28 de julio la entrega de tarjetas y pago del PASE-U en Veraguas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el próximo 28 de julio la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.
Pasos y requisitos para el retiro de la tarjeta PASE-U
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Consulta de fechas y sedes: Los acudientes deben revisar previamente el calendario y los puntos de entrega asignados a su centro educativo mediante el sitio web o las redes sociales oficiales del IFARHU.
Horario de atención: La recepción de usuarios se mantendrá en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Documentación requerida: El acudiente o tutor legal debe presentar su cédula de identidad personal vigente al momento de la atención.
Validación previa: Se recomienda descargar con antelación la aplicación Punch de la Caja de Ahorros para validar la cuenta y agilizar el trámite presencial.
En el caso particular del distrito de Soná, el cronograma de entrega se desarrollará del miércoles 5 al sábado 8 de agosto. La institución reiteró el llamado a acudir únicamente el día asignado para garantizar una atención ordenada.