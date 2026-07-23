IFARHU e INCAE ofrecerán 20 becas del 100 % para maestría; requisitos para aplicar

A través de un convenio entre la escuela de negocios INCAE y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), 20 jóvenes podrán beneficiarse con becas del 100 % para la maestría en Operations and Supply Chain (Operaciones y Logística de la Cadena de Suministro).
Pasos y requisitos para postular a la beca
-
Proceso de solicitud: La postulación se realiza en primera instancia con el INCAE. Una vez que el aspirante es admitido, inicia el trámite ante el IFARHU.
Experiencia profesional: Contar con un mínimo de cinco años de experiencia en el área gerencial.
Límite de edad: No existe un límite de edad para aplicar.
Plazos del programa: La fecha límite para postular es el 14 de agosto. Las clases iniciarán el 14 de septiembre y culminarán en agosto de 2027.
Modalidad de estudio: Los seleccionados cursarán la maestría bajo una modalidad híbrida, la cual combina módulos presenciales en las instalaciones de la institución y sesiones virtuales.
El profesor enfatizó que no es necesario que los profesionales renuncien a sus empleos, aunque solicitó a los empleadores brindar flexibilidad horaria a los colaboradores seleccionados.
Los interesados pueden comunicarse con el INCAE al teléfono 312-5100 o escribir al correo electrónico [email protected] (atención con el licenciado Kevin Pérez).