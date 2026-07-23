IFARHU e INCAE ofrecerán 20 becas del 100 % para maestría; requisitos para aplicar

IFARHU e INCAE ofrecerán 20 becas del 100 % para maestría. javier trueba / Unsplash

A través de un convenio entre la escuela de negocios INCAE y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ), 20 jóvenes podrán beneficiarse con becas del 100 % para la maestría en Operations and Supply Chain (Operaciones y Logística de la Cadena de Suministro).

De acuerdo con el profesor del INCAE Bernard Kilian, este programa funciona como un pilar estratégico para Panamá, pues brindará a los estudiantes la oportunidad de desarrollar competencias orientadas a la innovación y la competitividad a nivel internacional.

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Pasos y requisitos para postular a la beca

Proceso de solicitud: La postulación se realiza en primera instancia con el INCAE. Una vez que el aspirante es admitido, inicia el trámite ante el IFARHU.

Experiencia profesional: Contar con un mínimo de cinco años de experiencia en el área gerencial.

Límite de edad: No existe un límite de edad para aplicar.

Plazos del programa: La fecha límite para postular es el 14 de agosto. Las clases iniciarán el 14 de septiembre y culminarán en agosto de 2027.

Modalidad de estudio: Los seleccionados cursarán la maestría bajo una modalidad híbrida, la cual combina módulos presenciales en las instalaciones de la institución y sesiones virtuales.

El profesor enfatizó que no es necesario que los profesionales renuncien a sus empleos, aunque solicitó a los empleadores brindar flexibilidad horaria a los colaboradores seleccionados.

Los interesados pueden comunicarse con el INCAE al teléfono 312-5100 o escribir al correo electrónico [email protected] (atención con el licenciado Kevin Pérez).