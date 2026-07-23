Incentivos turísticos: presidente Mulino presentará proyecto de ley

El presidente José Raúl Mulino se refirió, durante la inauguración del renovado Estadio Dely Valdés en la provincia de Colón, a la presentación de la ley de incentivos turísticos, la cual no contemplará el uso de partidas presupuestarias millonarias ni discrecionales.
Asimismo, enfatizó que los fondos para este programa provendrán de la empresa privada y no del Gobierno Nacional. De acuerdo con Mulino, el sector privado es el que debe generar principalmente las riquezas como mecanismo para la disminución de la pobreza en el país.