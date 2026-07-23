Incentivos turísticos: presidente Mulino presentará proyecto de ley

Presidente Mulino presentará proyecto de ley de Incentivos turísticos. Presidencia

Por Ana Canto El presidente José Raúl Mulino se refirió, durante la inauguración del renovado Estadio Dely Valdés en la provincia de Colón, a la presentación de la ley de incentivos turísticos, la cual no contemplará el uso de partidas presupuestarias millonarias ni discrecionales.

"Son oportunidades fiscales para quienes realicen grandes inversiones en zonas con alta falta de oferta o zonas aún no desarrolladas en materia turística"., aclaró el mandatario.

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