Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 10:48

CSS realizará triple pago a jubilados y pensionados en agosto de 2026

De acuerdo con el calendario de la CSS, para agosto se los pagos de las quincenas para jubilados y pensionados iniciarán el martes 4.

CSS realizará triple pago a jubilados y pensionados.

CSS realizará triple pago a jubilados y pensionados.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) desembolsará en agosto un triple pago a jubilados y pensionados. La acreditación incluirá los montos correspondientes a la primera y segunda quincena del mes, además de la segunda partida del bono permanente del año 2026.

¿Cuándo será el pago del bono permanente?

De acuerdo con el calendario institucional de la CSS, los desembolsos de este beneficio adicional se efectúan habitualmente junto con la segunda quincena del mes. En este período, se contempla que las acreditaciones se realicen los días 19 y 20 de agosto.

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