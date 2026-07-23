CSS realizará triple pago a jubilados y pensionados en agosto de 2026

La Caja de Seguro Social ( CSS ) desembolsará en agosto un triple pago a jubilados y pensionados. La acreditación incluirá los montos correspondientes a la primera y segunda quincena del mes, además de la segunda partida del bono permanente del año 2026.

De acuerdo con el calendario institucional de la CSS, los desembolsos de este beneficio adicional se efectúan habitualmente junto con la segunda quincena del mes. En este período, se contempla que las acreditaciones se realicen los días 19 y 20 de agosto.

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Calendario de pagos de la CSS para agosto y septiembre

Agosto

ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto.

Cheques: miércoles 5 y jueves 20 de agosto.

Septiembre

ACH: viernes viernes 4 18 de septiembre.

Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre.

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.