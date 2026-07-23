CSS realizará triple pago a jubilados y pensionados en agosto de 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) desembolsará en agosto un triple pago a jubilados y pensionados. La acreditación incluirá los montos correspondientes a la primera y segunda quincena del mes, además de la segunda partida del bono permanente del año 2026.
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Calendario de pagos de la CSS para agosto y septiembre
Agosto
- ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto.
- Cheques: miércoles 5 y jueves 20 de agosto.
Septiembre
- ACH: viernes viernes 4 18 de septiembre.
- Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre.
Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.