CSS realizará jornada de salud gratuita en Pedregal este 25 de julio

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una nueva jornada de CSS en Tu Comunidad, que se realizará este sábado 25 de julio, en el marco de la conmemoración del Día de los Abuelos, con el objetivo de acercar servicios de salud y orientación a la población.

La actividad se desarrollará de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Parque de las Madres, ubicado en Pedregal, y estará abierta para toda la familia.

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CSS: ¿Qué servicios ofrecerá la jornada?

Durante la actividad, los asistentes podrán acceder gratuitamente a diversos servicios, entre ellos:

Vacunación.

Control de presión arterial.

Prueba de glucemia.

Orientación sobre Mi Caja Digital .

. Otros servicios de promoción y prevención en salud.

En el marco del Día de los Abuelos, la Caja de Seguro Social te invita a participar en una jornada dedicada al bienestar de toda la familia.



Este sábado 25 de julio, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., te esperamos en CSS en Tu Comunidad, en el Parque de las Madres, Pedregal, donde… pic.twitter.com/OCzpLD1fz3 — CSSPanama (@CSSPanama) July 22, 2026

Invitan a la comunidad a participar

La CSS hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar esta jornada, orientada a fomentar la prevención y el cuidado de la salud de niños, adultos y personas mayores.

La institución destacó que estas actividades forman parte de su programa CSS en Tu Comunidad, mediante el cual lleva servicios de salud y orientación directamente a distintos sectores del país.