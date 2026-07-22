Presentan en Herrera el programa Mi Primer Empleo Agro para jóvenes de 17 a 24 años

El turno de conocer las ventajas y fortalezas del programa Mi Primer Empleo Agro llegó a la provincia de Herrera, donde pequeños y medianos productores y empresarios del sector agropecuario mostraron su interés en esta iniciativa que lleva adelante el Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino Quintero, como parte del plan "Panamá Pa’ Ti".

La presentación del programa estuvo a cargo de la directora de Empleo, Karlina Juliao, en representación de la ministra Jackeline Muñoz, acompañada por personal de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRAEDEL) en Herrera.

La directora informó a los presentes que esta iniciativa brinda acceso a jóvenes de entre 17 y 24 años a su primera experiencia laboral formal dentro del sector agropecuario, contribuyendo al fortalecimiento de la producción nacional y al desarrollo de las comunidades rurales.

Asimismo, explicó el funcionamiento del programa, sus beneficios, los requisitos de participación y las responsabilidades que asumen los empleadores interesados en formar parte de esta estrategia, además de atender las inquietudes planteadas por los asistentes.

Esta iniciativa constituye una alianza estratégica entre el Gobierno Nacional y el sector productivo para impulsar el relevo generacional, fomentar el empleo formal y dinamizar la economía de las zonas rurales.