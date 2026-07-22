Panamá e India fortalecen alianza y ofrecerán becas para panameños

Panamá e India dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con la firma de acuerdos de cooperación en energía renovable, transporte marítimo, comercio e innovación, durante la visita oficial del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez a la República de la India.

Como parte de la agenda, Panamá suscribió un Marco de Asociación País con la Alianza Solar Internacional (ISA), con el objetivo de impulsar proyectos de energía solar, fortalecer el marco regulatorio del sector eléctrico y ampliar las oportunidades de capacitación para profesionales panameños.

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Acuerdo impulsará proyectos de energía solar

La firma del convenio se realizó en Nueva Delhi, tras una reunión entre el canciller panameño y el director general de la ISA, Ashish Khanna.

El acuerdo busca acelerar la transición energética de Panamá mediante el desarrollo de proyectos que promuevan el uso de fuentes renovables, atraigan inversiones y fortalezcan la competitividad del sistema eléctrico nacional.

Entre las iniciativas contempladas destacan:

Proyectos agrivoltaicos , que combinan la producción agrícola con la generación de energía solar.

, que combinan la producción agrícola con la generación de energía solar. Desarrollo de invernaderos solares .

. Instalación de sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua destinados al sector agropecuario.

Becas para panameños y posible Centro de Excelencia Solar

Como parte de la cooperación, la ISA anunció becas completas para que estudiantes y profesionales panameños cursen una Maestría en Tecnologías de Energía Renovable en el Instituto Indio de Tecnología (IIT Delhi).

Además, ambas partes acordaron explorar la creación de un Centro de Excelencia Solar en Panamá, que serviría como plataforma regional para la investigación, capacitación y transferencia tecnológica en energías renovables para América Latina y el Caribe.

Según el Gobierno Nacional, estos acuerdos buscan atraer inversión extranjera, impulsar tecnologías sostenibles y fortalecer la competitividad del país mediante alianzas estratégicas con economías de alcance global.