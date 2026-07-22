Exrepresentante y extesorera son aprehendidos por presunto peculado en la Junta Comunal de Peña Blanca

Dos personas, entre las que se encuentran un exrepresentante y una extesorera, fueron aprehendidas este miércoles en el distrito de Müna, en la comarca Ngäbe Buglé, por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, en perjuicio de la Junta Comunal de Peña Blanca.
Asimismo, la institución añadió que mediante la operación, desarrollada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional, se logró la recuperación de equipos tecnológicos que podrían estar relacionados con las investigaciones.