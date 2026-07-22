Ngäbe Buglé Nacionales -  22 de julio de 2026 - 12:26

Exrepresentante y extesorera son aprehendidos por presunto peculado en la Junta Comunal de Peña Blanca

El exrepresentante y la extesorera se investigan por una presunta lesión patrimonial de más de 400 000 dólares asignados a la Junta Comunal de Peña Blanca.

Exrepresentante y extesorera aprehendidos.

Exrepresentante y extesorera aprehendidos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Dos personas, entre las que se encuentran un exrepresentante y una extesorera, fueron aprehendidas este miércoles en el distrito de Müna, en la comarca Ngäbe Buglé, por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, en perjuicio de la Junta Comunal de Peña Blanca.

El Ministerio Público detalló que se investiga una presunta lesión patrimonial de más de 400 000 dólares, fondos que fueron asignados durante el período 2021-2023 para el desarrollo del Programa de Interés Social de la Autoridad Nacional de Descentralización.

Asimismo, la institución añadió que mediante la operación, desarrollada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional, se logró la recuperación de equipos tecnológicos que podrían estar relacionados con las investigaciones.

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