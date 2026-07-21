El IFARHU entrega las nuevas tarjetas y el pago del PASE-U para este miércoles 22 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este miércoles 22 de julio la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026, en la provincia de Coclé.
Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el miércoles 22 de julio
Agencia regional de Aguadulce
Distrito de Natá
- Natá, Guzman, El Caño, Villarreal, Capellanía, Toza y Las Huacas.
Distrito de Aguadulce
- Virgen del Carmen y Pocrí.
Dirección provincial de Coclé
Distrito de Penonomé
- Colegios del corregimiento de Penonomé.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Documentos para el retiro de la tarjeta PASE-U
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.