RAISA amplía sus servicios de telemedicina del MINSA: así puede solicitar una consulta en línea

El Ministerio de Salud (Minsa) continúa impulsando la digitalización de los servicios sanitarios con la incorporación de nuevas funcionalidades de telemedicina en la plataforma RAISA, una herramienta que permite a los usuarios acceder a consultas médicas a distancia de forma rápida, segura y confiable.
El jefe del Departamento de Organización y Desarrollo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Rómulo Aldo Navarro, explicó que RAISA funciona como un asistente virtual para el agendamiento de citas y que ahora también ofrece atención médica mediante telemedicina.
¿Cómo solicitar una consulta por telemedicina?
Los usuarios pueden acceder al servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet ingresando a la plataforma oficial de RAISA, donde deberán seleccionar la opción Telemedicina y escoger el servicio de salud que necesitan.
MINSA: ¿Qué servicios ofrece RAISA?
Actualmente, la plataforma permite solicitar consultas para:
- Personas interesadas en ingresar al programa de cesación de tabaquismo.
- Seguimiento de pacientes con diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas.
- Interpretación de resultados de exámenes de laboratorio cuando el paciente no puede acudir presencialmente por motivos laborales, académicos o personales.
El doctor Navarro explicó que estos servicios permiten brindar seguimiento oportuno, detectar factores de riesgo y, cuando sea necesario, remitir al paciente a una consulta presencial.
Facilita el acceso a la atención médica
El funcionario destacó que la telemedicina representa una alternativa para personas con dificultades de movilidad o con limitaciones de tiempo, favoreciendo la continuidad de la atención médica.
El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a utilizar los canales oficiales de RAISA, con el objetivo de mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad de los servicios de salud en todo el país.