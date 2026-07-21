Condenan a mujer por traficar droga impregnada en prendas de vestir en el Aeropuerto de Tocumen

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, a través de la Fiscalía de Drogas, se logró una condena de 84 meses de prisión contra una mujer por el delito de tráfico de drogas, luego de comprobarse que transportaba sustancias ilícitas impregnadas en prendas de vestir.
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Droga estaba impregnada en la ropa de la mujer
Según la investigación, la droga era transportada mediante la modalidad de impregnación en prendas de vestir, una técnica utilizada para ocultar sustancias ilícitas y dificultar su detección durante los controles de seguridad.
Tras las diligencias correspondientes, la Fiscalía de Drogas presentó los elementos de prueba que permitieron obtener una sentencia condenatoria de 84 meses de prisión, equivalentes a siete años.
La PGN reiteró que mantiene las investigaciones y acciones para combatir las diferentes modalidades utilizadas por las redes dedicadas al tráfico de drogas en el país.