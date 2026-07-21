Cooperativa negocia el CEPANIM con una tasa del 13.07 %: Guillermo Cortés revela dónde está ubicada

Guillermo Cortés afirma que una cooperativa paga más que el Banco Nacional por los CEPANIM

El dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, Guillermo Cortés, aseguró que una cooperativa está ofreciendo una mejor tasa que el Banco Nacional de Panamá para la negociación de los Certificados de Pago Negociables (CEPANIM) .

Según Cortés, la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Funcionarios de la República de Panamá (COOFREP R.L.), ubicada en calle 67A Este, frente a la planta de Bimbo, cobra 13.07 % al momento de negociar los cuatro certificados del CEPANIM.

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CEPANIM 2026: "La mayoría los cambia por necesidad"

Ayer, precisamente, escuché al gerente del .@banconalpa referirse al tema de los CEPANIM y señalar, en una entrevista, que la cooperativa que actualmente está realizando estos pagos estaba haciendo un mal negocio. Ante eso, yo me pregunto: ¿acaso lo que está haciendo el… pic.twitter.com/qeSkemw75Q — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) July 21, 2026

Cortés sostuvo que el alto número de jubilados y pensionados que acuden al Banco Nacional para negociar sus certificados responde principalmente a dificultades económicas.

"La gran cantidad de personas que están acudiendo al Banco Nacional para cambiar sus CEPANIM responde, en su inmensa mayoría, a una situación de necesidad. Me atrevería a decir que el 99 % de quienes están haciendo este trámite no lo hacen porque quieran desprenderse del documento, sino porque necesitan esos recursos", manifestó. "La gran cantidad de personas que están acudiendo al Banco Nacional para cambiar sus CEPANIM responde, en su inmensa mayoría, a una situación de necesidad. Me atrevería a decir que el 99 % de quienes están haciendo este trámite no lo hacen porque quieran desprenderse del documento, sino porque necesitan esos recursos", manifestó.

El dirigente agregó que, a su juicio, quienes pueden conservar los certificados hasta su vencimiento son personas que cuentan con mayor estabilidad económica.

Cuestiona el mecanismo de pago

Cortés también recordó que, desde la implementación del programa CEPADEM, el movimiento de jubilados expresó su desacuerdo con el mecanismo de pago mediante documentos negociables.

"Desde el inicio del programa CEPADEM hemos estado en desventaja, porque se aceptó la propuesta de pagar mediante documentos negociables. Ese ha sido el principal obstáculo que hemos enfrentado", afirmó.

Añadió que considera que los beneficiarios deberían recibir estos recursos mediante un cheque o un pago directo, en lugar de tener que negociar certificados para obtener el dinero.

Hasta el momento, el Banco Nacional de Panamá no se ha pronunciado sobre las declaraciones del dirigente respecto a la comparación de las condiciones ofrecidas para la negociación de los certificados.