Agroferias del IMA: conozca los lugares habilitados para este 22 de julio

Agroferias del IMA.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 22 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del miércoles 22 de julio Veraguas Casa comunal de La Huaca, distrito de Río de Jesús.

Cancha multiusos de Los Ruices en El Prado , distrito de Las Palmas. Panamá Oeste Casa comunal de El Arado, en el distrito de La Chorrera. Herrera Junta comunal de El Rincón, distrito de Santa María. Chiriquí Cancha comunal de Dos Ríos, en el distrito de Dolega. Panamá Este Loma del Naranjo y el Llano Nuevo, en el distrito de Chepo. Darién Casa comunal de Santa Librada, en Yaviza, distrito de Pinogana. Panamá En los edificios Tuira y Chucunaque, en Betania, distrito de Panamá. Aquí están las Agroferias del IMA para este miércoles 22 de julio



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/d5RlzJWXJz — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 20, 2026