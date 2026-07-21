Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 11:16

Agroferias del IMA: conozca los lugares habilitados para este 22 de julio

Estas son las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) que han sido programadas en Panamá para el 22 de julio.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 22 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del miércoles 22 de julio

Veraguas

  • Casa comunal de La Huaca, distrito de Río de Jesús.
  • Cancha multiusos de Los Ruices en El Prado , distrito de Las Palmas.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de El Arado, en el distrito de La Chorrera.

Herrera

  • Junta comunal de El Rincón, distrito de Santa María.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Dos Ríos, en el distrito de Dolega.

Panamá Este

  • Loma del Naranjo y el Llano Nuevo, en el distrito de Chepo.

Darién

  • Casa comunal de Santa Librada, en Yaviza, distrito de Pinogana.

Panamá

  • En los edificios Tuira y Chucunaque, en Betania, distrito de Panamá.

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