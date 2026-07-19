¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 20 de julio? Consulta la lista de lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 20 de julio, en diferentes regiones del país.
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Agroferias del lunes 20
Lunes 20 de julio
Coclé
- Casa comunal de Calabazo, en Las Lomas, distrito de La Pintada.
Panamá Oeste
- Casa comunal de El Líbano, distrito de Chame.
Chiriquí
- Áreas verdes de Héctor Gallego, en Volcán, distrito de Tierras Altas.