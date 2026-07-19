panamá Nacionales -  19 de julio de 2026 - 10:05

¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 20 de julio? Consulta la lista de lugares y horarios

Estas es la lista de lugares donde realizarán las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del lunes 20 de julio.

¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 20 de julio? 

¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 20 de julio? 

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 20 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA este sábado 18 de julio: lista de lugares y horarios de venta

Agroferias del IMA: estos son los lugares de venta para el viernes 17 de julio

Agroferias del IMA disponibles para este jueves 16 de julio

Recomendadas

Más Noticias